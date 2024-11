Gaeta.it - Rissa tra extracomunitari a Macerata: denunciati 12 cittadini peruviani

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scossonella serata di sabato 21 ottobre, quando unatradi origine peruviana ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Una cittadina peruviana ha contattato la Polizia dopo aver assistito a una lite violenta in una via centrale della città, evidenziando come futili motivi possano sfociare in gravi conseguenze. Questo episodio ha portato a una serie di indagini da parte della Squadra Mobile della Questura, culminate con la denuncia di dodici individui per, lesioni personali e percosse.La dinamica dellaLa serata diè stata scatenata dalla disputa per la restituzione di un telefono cellulare. Secondo le ricostruzioni degli agenti, la lite è esplosa in modo inatteso e repentino.