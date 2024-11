Gaeta.it - Rinnovamento e sviluppo strategico all’interporto di pordenone: nuovi investimenti in arrivo

L'Interporto Centro Ingrosso di, uno dei principali poli logistici del Friuli Venezia Giulia, si prepara ad affrontare un'importante fase di ampliamento e ammodernamento. Grazie all'insediamento del nuovo amministratore delegato, Sergio Bolzonello, sono stati recentemente firmati contratti cruciali che porteranno a una serie di interventi infrastrutturali, destinati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della struttura.Nuove opere per un polo logistico all'avanguardiaTra i progetti di rilievo, emerge la costruzione di un piazzale dedicato alle attività della Motorizzazione Civile. Questo spazio sarà fondamentale per ospitare esami per il conseguimento della patente di guida, collaudi e revisioni dei mezzi di trasporto. Il costo stimato per questo intervento ammonta a 890mila euro, evidenziando l'impegno volto a rendere l'Interporto un luogo di riferimento per le pratiche automobilistiche.