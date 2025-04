The White Lotus stagione 3 | una scensa censurata in India ma non è quella che immaginate!

White Lotus stagione 3: una scensa censurata in India, ma non è quella che immaginate!Per uno show pieno di nudità, sesso, droga e persino incesto, non sorprende del tutto che The White Lotus possa essere censurato in alcuni paesi. Ma una scena molto meno ovvia è stata modificata sui servizi di streaming di terze parti in India, mentre il menage che coinvolge due fratelli è rimasto intatto.Foto di Fabio Lovino/HBO – © HBOIn realtà è stata modificata la scena di apertura della terza stagione, in cui il figlio di Belinda, Zion (Nicholas Duvernay), si tuffa in uno stagno dopo aver sentito degli spari all'hotel. Alza lo sguardo verso una statua del Buddha e supplica: "Per favore, fa' che mia madre stia bene". Recita una preghiera cristiana e poi, mentre vengono sparati altri colpi di pistola, alza lo sguardo verso la statua e dice: "Che cazzo! Ho detto, non lasciare che accada niente a mia madre, figlio di puttana!" La scena ha lo scopo di mostrare l'ignoranza degli americani nei confronti del buddismo e segnalare che questa rilassante fuga in Thailandia sarà tutt'altro che rilassante.

