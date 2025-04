Non rientra più a casa dopo una passeggiata nel bosco i familiari lo trovano morto | chi era Giuseppe Gallizioli

Giuseppe Galizzoli è morto all'età di 84 anni cadendo in un dirupo in provincia di Brescia: era uscito per una passeggiata nei boschi. Il suo corpo è stato trovato dai familiari. Leggi su Fanpage.it Galizzoli èall'età di 84 anni cadendo in un dirupo in provincia di Brescia: era uscito per unanei boschi. Il suo corpo è stato trovato dai

Non rientra più a casa dopo una passeggiata nel bosco, i familiari lo trovano morto: chi era Giuseppe Gallizioli. Esce per fare una passeggiata ma non rientra a casa la sera: trovato morto nel canale. A individuare il corpo è stato il figlio.

Non rientra più a casa dopo una passeggiata nel bosco, i familiari lo trovano morto: chi era Giuseppe Gallizioli - Giuseppe Galizzoli è morto all'età di 84 anni cadendo in un dirupo in provincia di Brescia: era uscito per una passeggiata nei boschi

