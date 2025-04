Sololaroma.it - Everton-Arsenal, il pronostico di Premier League: una sicurezza e un azzardo

Dopo il turno infrasettimanale, latorna subito in campo in questo grande weekend di calcio prima dei turni nelle coppe europee. Domani, sabato 5 aprile, avrà inizio il 31° turno: ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra, calcio d’inizio fissato alle ore 13:30 a Goodison Park. I Gunners partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.73, mentre il pareggio e il successo dei Toffees sono dati rispettivamente a 3.40 e 5.25. Come arrivano al matchDopo un inizio di stagione difficile, l’si è ripreso ed è ormai praticamente certo della salvezza. I Toffees occupano la quindicesima posizione in classifica con 34 punti, a +14 dalla zona retrocessione. Il club di proprietà della famiglia Friedkin, però, non vince dallo scorso 15 febbraio e nelle successiva cinque partite ha raccolto ben 4 pareggi e una sconfitta, nel derby contro il Liverpool nell’ultimo turno.