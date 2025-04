Brignone oggi inizia la fisioterapia le news sull’infortunio

Brignone ha passato una notte tranquilla e oggi inizia la fisioterapia. Dopo la caduta e il grave infortunio l’azzurra, regina della coppa del mondo di sci, è stata operata presso la clinica La Madonnina di Milano per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. E’ stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane. La Commissione medica della Fisi che l’ha visitata stamattina è soddisfatta per il decorso post operatorio, nel corso della giornata la campionessa valdostana inizierà la fisioterapia assistita.La mamma: “Non ci voleva, tegola tremenda”“Federica l’ho vista ieri sera all’uscita dalla sala operatoria, era tardi. Lapresse.it - Brignone oggi inizia la fisioterapia, le news sull’infortunio Leggi su Lapresse.it Federicaha passato una notte tranquilla ela. Dopo la caduta e il grave infortunio l’azzurra, regina della coppa del mondo di sci, è stata operata presso la clinica La Madonnina di Milano per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. E’ stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane. La Commissione medica della Fisi che l’ha visitata stamattina è soddisfatta per il decorso post operatorio, nel corso della giornata la campionessa valdostana inizierà laassistita.La mamma: “Non ci voleva, tegola tremenda”“Federica l’ho vista ieri sera all’uscita dalla sala operatoria, era tardi.

