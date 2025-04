Gorgonzola e dazi Usa | gravi danni per l' export novarese

dazi Usa imposti dal presidente Donald Trump saranno applicati sui prodotti caseari provenienti dall’Unione Europea, Gorgonzola compreso.L’export di Gorgonzola dop mondo, esclusa quindi l'Ue, copre il 14% del totale esportato e l’11% è verso gli Usa che. Novaratoday.it - Gorgonzola e dazi Usa: gravi danni per l'export novarese Leggi su Novaratoday.it Da ieri, giovedì 3 aprile, i nuoviUsa imposti dal presidente Donald Trump saranno applicati sui prodotti caseari provenienti dall’Unione Europea,compreso.L’didop mondo, esclusa quindi l'Ue, copre il 14% del totale esportato e l’11% è verso gli Usa che.

