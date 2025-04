I pronostici del weekend 5-6 aprile | Serie A e campionati esteri

pronostici del weekend: alla vigilia dei quarti di finale delle coppe europee ci sono Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga spagnola, Eredivisie e Ligue 1.In attesa dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, protagonisti del weekend sono i principali campionati di calcio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.I pronostici del weekend (5-6 aprile): Serie A e campionati esteri (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le principali favorite per la vittoria ci sono il Real Madrid contro il Valencia, l’Ajax contro il Nac Breda e il Marsiglia contro il Tolosa, mentre in Serie A Como e Torino dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta contro Monza e Verona.I pronostici sulle altre partiteTra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Hoffenheim e Heidenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Tottenham-Southampton di Premier League, Barcellona-Betis di Liga e PSG-Angers di Ligue 1. Ilveggente.it - I pronostici del weekend (5-6 aprile): Serie A e campionati esteri Leggi su Ilveggente.it del: alla vigilia dei quarti di finale delle coppe europee ci sonoA, Bundesliga, Premier League, Liga spagnola, Eredivisie e Ligue 1.In attesa dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, protagonisti delsono i principalidi calcio:A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.Idel(5-6):A e(LaPresse) – IlVeggente.it Tra le principali favorite per la vittoria ci sono il Real Madrid contro il Valencia, l’Ajax contro il Nac Breda e il Marsiglia contro il Tolosa, mentre inA Como e Torino dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta contro Monza e Verona.Isulle altre partiteTra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Hoffenheim e Heidenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Tottenham-Southampton di Premier League, Barcellona-Betis di Liga e PSG-Angers di Ligue 1.

Schedina Multigoal: big europee in campo, goal per Real Madrid e PSG a quota 10. quote Fiorentina Inter: il pronostico sui nerazzurri. Pronostico, Schedina Multigol Weekend: Liverpool, Aberdeen, Werder e Marsiglia per un poker di match. Fiorentina-Inter 3-0| Recupero 14^ giornata Serie A | Giovedì 6 febbraio. SERIE A I pronostici della 13^ giornata. Pronostico Schedina Multigol Weekend: Liverpool, Marsiglia, Old Firm e Lipsia a suon di reti. Ne parlano su altre fonti

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania nel weekend 5-6 aprile: torna la pioggia - Il meteo di Napoli e di tutte le province della Campania per il weekend del 5 e del 5 aprile 2025. Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, il weekend sarà caratterizzato da ... (msn.com)

L'oroscopo del weekend 5-6 aprile per tutti i segni: sorprese romantiche per Scorpione - Secondo l'oroscopo del weekend 5 e 6 aprile ci saranno sorprese romantiche per il segno dello Scorpione. Per i nativi del Leone, è tempo di esprimere le proprie emozioni per migliorare le relazioni. P ... (it.blastingnews.com)

Schedina Multigoal: big europee in campo, goal per Real Madrid e PSG a quota 10 - Appuntamento con la schedina Multigoal del 5 e 6 aprile. Quattro partite selezionate tra i campionati di Olanda, Germania, Spagna e Francia ... (assopoker.com)