I Bnkr44 sono diventati grandi | Grati alla provincia che ci tiene con i piedi per terra – L’intervista

Leggi su Open.online

«Essere tanti è uno scudo enorme. Non sentire tutta l’ansia, la pressione, il fallimento, solo su di te aiuta tantissimo. Quando un progetto cresce, diventa un po’ più grande, citante aspettative rispetto cose che puoi anche sbagliare ed è inevitabile che ci sia più ansia, più paura e anche momenti in cui stai peggio, ma è la conseguenza del portare avanti un progetto che sta diventando più grande. All’inizio non c’era tutto questo perché non ci ascoltava nessuno e non ce ne fregava niente», dicono a Open i, collettivo musicale di Villanova, piccola frazione indi Firenze. Poi le cosedecisamente cambiate: due anni consecutivi sul palco del Festival di Sanremo, prima da ospiti e poi in gara; un tour di successo e ora un nuovo disco dal titolo Tocca il cielo. L’anno da protagonisti deiIn questo nuovo lavoro il gruppo tira le somme di un anno che li ha visti tra i protagonisti del pop italiano.