Quotidiano.net - Prezzi benzina e diesel stabili nonostante calo delle quotazioni internazionali

Ledei raffinati calano sotto il peso dei dazi ma in attesa che gli effetti scendano a valle, le medie nazionali deipraticati alla pompa dirisultano per ora poco mosse. Lo afferma Quotidiano energia sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,771 euro al litro (1,770 la rilevazione del 2 aprile), con le compagnie tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,762). Il prezzo medio praticato delself è 1,670 euro al litro (rispetto a 1,669), con i diversi marchi tra 1,654 e 1,692 euro al litro (no logo 1,659). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,914 euro al litro (1,912 il valore del 2 aprile), con gli impianti colorati contra 1,854 e 1,993 euro al litro (no logo 1,820).