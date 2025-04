Anteprima24.it - Contrasto alla criminalità, Carabinieri scoprono laboratorio abusivo di merce contraffatta

Tempo di lettura: 2 minutiUn servizio di controllo del territorio è stato organizzato daidella Compagnia Napoli Stella e del Reggimento Campania nella zona di Porta Capuana e nelle aree limitrofe, nell’ambito del piano didisposto dal Comando Provinciale di Napoli.Durante i controlli, i militari hanno scoperto unallestito in un appartamento del quartiere Forcella, utilizzato per la produzione di. Oltre al sequestro di materiali e attrezzature per la falsificazione – tra cui stampanti, cliché, accessori moda e certificati contraffatti – è stato arrestato un 40enne di origini senegalesi che si è opposto ai militari nel tentativo di evitare la perquisizione. Lo stesso ha poi tentato di corrompere ioffrendo denaro per “chiudere un occhio”.