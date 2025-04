LIKE A STAR | IL NUOVO SHOW DI AMADEUS SUL NOVE GIURIA COME FUNZIONA DICHIARAZIONI

AMADEUS torna a maggio in prima serata sul NOVE con "LIKE a STAR", versione italiana del talent musicale STARstruck. Una GIURIA di personaggi noti e tanti talenti che si sfideranno."LIKE a STAR" vede al centro della gara persone comuni ma dotate di un talento eccezionale che si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali per vincere un premio in denaro, vivendo il sogno di diventare il proprio idolo su uno spettacolare palcoscenico.In studio con AMADEUS una giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare direttamente alla finalissima: giudici della prima edizione italiana di LIKE a STAR sono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.Lo SHOW si sviluppa in 8 puntate, sette eliminatorie più la finalissima che decreta il vincitore della stagione.

