Cesenatoday.it - A Savignano lo sportello Hera chiude temporaneamente a causa dei lavori di restyling

Leggi su Cesenatoday.it

Da lunedì 7 aprile lodisul Rubicone, in via Rubicone Destra 1950,rà per qualche settimana. I locali, infatti, saranno oggetto didi. "Al termine dell’operazione di rinnovo - informa- che si concluderanno entro maggio, clienti e cittadini.