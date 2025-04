Chiccheinformatiche.com - E-commerce: 2.8 milioni di italiani vittime di truffe online, uno su due non denuncia

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Nel 2024, ben 2,8disono statidio tentativi di frode legati al commercio elettronico, con perdite economiche complessive superiori ai 500di euro. Il fenomeno registra una crescita costante, segnando un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge da uno studio condotto da mUp Research e Norstat per conto di Facile.it.: siti falsi, email e social tra i canali più usati dai cybercriminaliL’indagine, svolta tra dicembre 2024 e gennaio 2025 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, ha approfondito non solo la diffusione delle frodi, ma anche i canali preferiti dai truffatori e il profilo tipico delle.Secondo i dati dell’indagine di Facile.it in collaborazione con mUp Research e Norstat, il principale strumento utilizzato dai truffatori resta il sito web contraffatto, che è stato impiegato nel 39,4% dei casi di truffa o tentativo di frode.