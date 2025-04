Meteo clima asciutto ma ondata freddo in arrivo nel weekend Le previsioni

weekend di aprile inizierà con tempo stabile in Italia, nonostante l'aria fredda in discesa verso i settori orientali del continente. Nel Nord della Penisola nella giornata di sabato non sono attese particolari variazioni con cieli sereni, salvo qualche addensamento su Alpi e Prealpi. Cieli tersi e Meteo stabile anche al Centro. Mentre al Sud e sulle Isole Maggiori instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci sulle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia.

