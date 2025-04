Il Cittadella nel mirino della Carrarese | Una partita fondamentale per la classifica

Cittadella per il quale il tecnico Antonio Calabro sembra avere le idee ben chiare su cosa aspettarsi. Mister, il Cittadella si giocherà tanto visto che è dietro in classifica? "Non è che sarà una partita importante solo per loro. E’ fondamentale anche per noi. Il Cittadella arriva da un pareggio a Cremona dove era avanti 2 a 0. Ho visto ed analizzato la partita. Ci troveremo di fronte una squadra di grande gamba e di grossa tecnica, anche e soprattutto nelle ripartenze. Una squadra che non sbaglia i passaggi nelle transizioni e occupa lo spazio in avanti coi rimorchi e tanti effettivi. Queste sono le caratteristiche che predilige. In diverse partite si mette leggermente più bass per poi ripartire con dei giocatori di gamba. Il Cittadella è da tanti anni in serie B dove porta avanti una politica importante. Sport.quotidiano.net - Il Cittadella nel mirino della Carrarese: "Una partita fondamentale per la classifica" Leggi su Sport.quotidiano.net Tiene banco lo scontro diretto di sabato aper il quale il tecnico Antonio Calabro sembra avere le idee ben chiare su cosa aspettarsi. Mister, ilsi giocherà tanto visto che è dietro in? "Non è che sarà unaimportante solo per loro. E’anche per noi. Ilarriva da un pareggio a Cremona dove era avanti 2 a 0. Ho visto ed analizzato la. Ci troveremo di fronte una squadra di grande gamba e di grossa tecnica, anche e soprattutto nelle ripartenze. Una squadra che non sbaglia i passaggi nelle transizioni e occupa lo spazio in avanti coi rimorchi e tanti effettivi. Queste sono le caratteristiche che predilige. In diverse partite si mette leggermente più bass per poi ripartire con dei giocatori di gamba. Ilè da tanti anni in serie B dove porta avanti una politica importante.

Il Cittadella nel mirino della Carrarese: "Una partita fondamentale per la classifica". Carrarese in trasferta al "Braglia" di Modena. Nel mirino il settimo risultato utile consecutivo. UFFICIALE – Ecco il nuovo allenatore del Cittadella: è un ex Carrarese. LIVE TB - Diretta Goal Serie B: vantaggio del Cittadella. Bari, sfida al Cittadella sul mercato: occhi su un difensore del Gubbio. Cosenza, le prossime partite in casa tappe cruciali nella corsa alla salvezza. Ne parlano su altre fonti

Prossime partite e calendario completo Carrarese - Il 05/04/2025 alle ore 15:00 in Serie B contro il Cittadella (Cittadella - Carrarese) Il 12/04/2025 alle ore 15:00 in Serie B contro Catanzaro (Carrarese - Catanzaro) Il 21/04/2025 alle ore 15:00 in ... (sport.virgilio.it)

Carrarese-Salernitana, come cambia la circolazione in vista della partita - CARRARA - Sono previste modifiche alla circolazione per lo svolgimento della partita Carrarese-Salernitana in programma sabato 15 febbraio alle 15 allo Stadio dei Marmi. Dalle 9 alle 18.30 è in ... (msn.com)

Cremonese Cittadella in streaming gratis? Guarda la partita in diretta - Cremonese Cittadella in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN La partita Cremonese ... il 12esimo posto in classifica insieme a Carrarese e Frosinone con 33 punti. (informazione.it)