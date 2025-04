J-POP Manga presenta Love is an illusion! di Fargo

Dalla Corea arriva nel catalogo di J-POP Manga una nuova hit di Lezhin, l'editore di Killing Stalking, BJ Alex e Painter of the night! A partire dal 15 aprile approdano in libreria, fumetteria e in tutti gli store online i primi due volumi, raccolti in box, di Love is an illusion! di Fargo. In attesa dell'arrivo sugli scaffali, il box è già disponibile in pre-order sul sito della casa editrice a questo link. I successivi volumi della serie usciranno a due a due in cofanetto a cadenza bimestrale. Love is an illusion! è una piccante commedia Boy's Love ambientata nell'Omegaverse e approdata su carta dopo lo strepitoso successo sul web! Hye-sung è da sempre convinto di essere un Alpha, ma un giorno la sua vita viene completamente sconvolta da una scoperta terribile: in realtà è un Omega! La verità è dura da accettare e Hye-sung non si dà per vinto, nonostante la frustrazione e il desiderio che lo attanagliano ogni volta che incontra Dojin, un Alpha che non sopporta gli Omega.

