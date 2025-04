Roberto Lorenzini compagno di squadra del mister a Dorici | Arrivcare quinti sesti o settimi cambia poco Mi fido ciecamente di Gadda Guerini e Bruniera So che per il club non dormono la notte

Roberto Lorenzini, compagno di squadra di Gadda e Bruniera nell’Ancona di Guerini della prima serie A, è intervenuto a Dorici, il programma di Vera Tv condotto da Mauro Anconetani. Lorenzini ha cominciato parlando della situazione in classifica dell’Ancona: "Ci sono squadre che riescono ad avere continuità di risultati che permettono loro di restare nelle parti alte e ce ne sono altre che vanno a periodi, che nei momenti in cui tutto gira bene riescono a fare punti, poi hanno dei cali, poi riprendono a fare punti. Sono quelle squadre che di solito hanno organici più o meno giovani e magari costruiti su un livello tecnico che non è da primi posti. La classifica rispecchia bene l’andamento del campionato, dove Samb, Teramo, Chieti e L’Aquila giustamente si trovano nelle prime quattro posizioni". Sport.quotidiano.net - Roberto Lorenzini, compagno di squadra del mister a Dorici: "Arrivcare quinti, sesti o settimi cambia poco». "Mi fido ciecamente di Gadda, Guerini e Bruniera. So che per il club non dormono la notte» Leggi su Sport.quotidiano.net Mercoledì sera l’ex biancorossodidinell’Ancona didella prima serie A, è intervenuto a, il programma di Vera Tv condotto da Mauro Anconetani.ha cominciato parlando della situazione in classifica dell’Ancona: "Ci sono squadre che riescono ad avere continuità di risultati che permettono loro di restare nelle parti alte e ce ne sono altre che vanno a periodi, che nei momenti in cui tutto gira bene riescono a fare punti, poi hanno dei cali, poi riprendono a fare punti. Sono quelle squadre che di solito hanno organici più o meno giovani e magari costruiti su un livello tecnico che non è da primi posti. La classifica rispecchia bene l’andamento del campionato, dove Samb, Teramo, Chieti e L’Aquila giustamente si trovano nelle prime quattro posizioni".

Roberto Lorenzini, compagno di squadra del mister a Dorici: "Arrivcare quinti, sesti o settimi cambia poco». "Mi fido ciecamente di Gadda, Guerini e Bruniera. So che per il club non dormono la notte». Ne parlano su altre fonti

Roberto Lorenzini, compagno di squadra del mister a Dorici: "Arrivcare quinti, sesti o settimi cambia poco». "Mi fido ciecamente di Gadda, Guerini e Bruniera. So che per il ... - "Non vorrei essere al loro posto. Mi auguro che con forze. economiche nuove tutto. questo si possa migliorare". (msn.com)

Lorenzini Roberto - Roberto Lorenzini è stato una figura fondante del cognitivismo clinico italiano, in particolare quello più attento alla storia personale dei pazienti. Insieme a Sandra Sassaroli applicò i costrutti ... (stateofmind.it)