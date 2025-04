Lanazione.it - Mirò, il maestro del surrealismo. Gli amici, le opere

La ’Dona Voltada d’un Vol d’Ocells’ è una delle più grandidipinte da Joan, che lo stesso artista catalano donò a Montecatini Terme. Nella cittadina termale della Toscana,avrebbe dovuto realizzare, con sua grande gioia, una grande mostra nel 1980. Ma ormai quasi novantenne, ildelnon se la sentì di mettersi in viaggio, decidendo però di regalare a Montecatini una tra le cinque tele più grandi al mondo da lui realizzate, e certamente la sua più grande conservata in Italia. Quel dipinto è al centro della mostra in corso (fino al 29 giugno) al Mo.C.A., il Montecatini Terme Contemporary Art, per raccontare una storia che si intreccia con un altro personaggio legato alla città delle acque, che lì visse e divenne il fulcro di una grande attività culturale. Si tratta di Carlos Franqui, legato alcatalano da un profondo rapporto di stima e di affetto.