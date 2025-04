Dopo via Acrone anche via Imera rischia di sprofondare | scatta la chiusura di un tratto

sprofondare. Dopo via Acrone, chiusa al traffico da ormai alcune settimane in seguito a un rilevante abbassamento dell'asse viario adesso il Comune ha adottato un'ordinanza "urgentissima" disponendo la parziale chiusura di via Imera a "causa del cedimento della. Agrigentonotizie.it - Dopo via Acrone anche via Imera rischia di sprofondare: scatta la chiusura di un tratto Leggi su Agrigentonotizie.it Le strade cittadine continuano avia, chiusa al traffico da ormai alcune settimane in seguito a un rilevante abbassamento dell'asse viario adesso il Comune ha adottato un'ordinanza "urgentissima" disponendo la parzialedi viaa "causa del cedimento della.

Dopo via Acrone anche via Imera rischia di sprofondare: scatta la chiusura di un tratto. Chiusa temporaneamente la via Acrone; c’è un cedimento strutturale. Via Acrone a rischio cedimento, strada chiusa al traffico. La via Acrone che cade a pezzi, Comune al lavoro per predisporre gli interventi e definire tempi e costi. Smottamento di via Acrone, il Comune: "Chiesto ad Aica un intervento a inizio dicembre". Via Acrone chiusa al traffico, ordinanza e transenne per il rischio di smottamento. Ne parlano su altre fonti

Agrigento, lavori in corso in via Taglialavoro: disagi alla viabilità - Dopo la chiusura della via Acrone per cedimento del mando stradale, chiusa momentaneamente al traffico anche la via Taglialavoro nei pressi della chiesa di San Pietro. Dopo il recente crollo del manto ... (grandangoloagrigento.it)