Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron anticipa battaglie epiche e un nuovo clan di Na'vi cattivi

Il terzo capitolo della saga si preannuncia già come uno degli imperdibili della prossima stagione cinematografica in arrivo Dopo un'attesa come di consueto molto lunga,ha potuto finalmente presentare un primo trailer dial pubblico di esercenti del CinemaCon.ha girato i film successivi uno dietro l'altro, quindi il resto della saga fantascientifica dovrebbe arrivare nelle sale nei tempi previsti dalla produzione, scongiurando i ritardi delle pellicole precedenti, la cui uscita era stata rinviata più volte. Ai partecipanti al CinemaCon sono stati forniti occhiali 3D per guardare il trailer, che non è stato ancora condiviso online. Le prime scene del terzo capitolo della saga ambientata su Pandora ha lasciato gli spettatori .