Osimhen Juve bianconeri già in prima fila per l’estate | Giuntoli proverà a strapparlo così al Napoli Il piano

Il calciomercato Juve continua a non perdere di vista Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli che nel corso di questa stagione ha vestito la maglia del Galatasaray. In estate si profila per lui un addio agli azzurri a titolo definitivo.Sulle sue tracce c'è da tempo Cristiano Giuntoli che, dopo averlo portato a Napoli, vorrebbe acquistarlo anche per conto della Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero già in prima fila, ma servirà un'offerta importante.

