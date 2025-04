I dazi affossano le Borse | in rosso Milano e le altre piazze europee

Borse europee hanno aperto in calo, due giorni dopo l'annuncio di massicci dazi doganali sui prodotti importati negli Stati Uniti, che hanno causato un terremoto sui mercati finanziari il giorno prima. In attesa di saperne di più sulla reazione dei partner commerciali degli americani, i principali indici azionari europei hanno continuato a scendere: nelle prime contrattazioni, Parigi ha ceduto lo 0,86%, Francoforte lo 0,70%, Zurigo lo 0,86% e Milano l'1,27%. I mercati asiatici intanto ampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la chiusura festiva dei mercati di Cina, Hong Kong e Taiwan. Tra gli investitori si acuiscono i timori di una recessione globale dopo l'annuncio sui dazi del presidente Trump. A guidare il fronte delle perdite a livello regionale Tokyo, con il Nikkei che arretra del 3,5%. Iltempo.it - I dazi affossano le Borse: in rosso Milano e le altre piazze europee Leggi su Iltempo.it Lehanno aperto in calo, due giorni dopo l'annuncio di massiccidoganali sui prodotti importati negli Stati Uniti, che hanno causato un terremoto sui mercati finanziari il giorno prima. In attesa di saperne di più sulla reazione dei partner commerciali degli americani, i principali indici azionari europei hanno continuato a scendere: nelle prime contrattazioni, Parigi ha ceduto lo 0,86%, Francoforte lo 0,70%, Zurigo lo 0,86% el'1,27%. I mercati asiatici intanto ampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la chiusura festiva dei mercati di Cina, Hong Kong e Taiwan. Tra gli investitori si acuiscono i timori di una recessione globale dopo l'annuncio suidel presidente Trump. A guidare il fronte delle perdite a livello regionale Tokyo, con il Nikkei che arretra del 3,5%.

