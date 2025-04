Consorzio Asi l' annuncio di De Luca | A Salerno la nuova piattaforma logistica regionale del farmaco

Salerno la nuova piattaforma logistica regionale del farmaco, un grande hub centralizzato da cui partiranno le forniture per le strutture sanitarie di tutta la Campania, con spoke attivi presso le singole Asl. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Campania. Salernotoday.it - Consorzio Asi, l'annuncio di De Luca: "A Salerno la nuova piattaforma logistica regionale del farmaco" Leggi su Salernotoday.it Sarà realizzata aladel, un grande hub centralizzato da cui partiranno le forniture per le strutture sanitarie di tutta la Campania, con spoke attivi presso le singole Asl. L’è stato dato dal presidente della Regione Campania.

