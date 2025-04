Ddl obesità cosa dice il testo in discussione in parlamento

Wired.it - Ddl obesità, cosa dice il testo in discussione in parlamento Leggi su Wired.it L'Italia potrebbe diventare il primo paese a riconoscere la patologia come “progressiva e recidivante”. Sei milioni di persone colpite nella Penisola

Cosa dice il disegno di legge sull'obesità in discussione in parlamento. «L'obesità è una malattia»: ecco la legge manifesto per le cure gratuite e la spinta agli stili di vita. Ddl ordinamento Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco. L'obesità diventa "malattia", Italia verso ok a ddl per prevenzione e cure gratuite. L'obesità è una malattia: il disegno di legge per riconoscerlo e rendere gratuite le cure per perdere peso. Fondo obesità 2025-2027: un nuovo strumento di prevenzione e cura inserito nel DDL Bilancio.

