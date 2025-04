Dazi spaventano le Borse europee | Milano apre in netto calo L’allarme del Fmi su ‘rischio globale’

Milano apre in netto calo l’ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib cede infatti l’1,27% a 36.598 punti. I timori di una ‘guerra’ commerciale scatenata dai Dazi annunciati da Donald Trump continuano a pesare sui mercati, con l’Europa che avvia in rosso l’ultima seduta della settimana. Il Dax di Francoforte cede lo 0,60%, il Ftse 100 di Londra lo 0,59% e il Cac 40 di Parigi lo 0,77%.Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei ha chiuso a -2,8%, dopo il tonfo ieri di Wall Street, con il Dow Jones a -3,98% e il Nasdaq a -5,97%.Piazza Affari, giù le bancheProsegue in profondo rosso la seduta a Piazza Affari, dove dopo i primi scambi il Ftse Mib perde l’1,54% a 36.498 punti. Pesano in particolare le banche: la peggiore Bper cede il 4,33%, Mps il 3,85%, Popolare di Sondrio il 3,73%, Banco Bpm il 3,61%, Mediobanca il 3,56%, Unicredit il 3,51% e Intesa Sanpaolo il 2,9%. Dayitalianews.com - Dazi spaventano le Borse europee: Milano apre in netto calo. L’allarme del Fmi su ‘rischio globale’ Leggi su Dayitalianews.com La Borsa diinl’ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib cede infatti l’1,27% a 36.598 punti. I timori di una ‘guerra’ commerciale scatenata daiannunciati da Donald Trump continuano a pesare sui mercati, con l’Europa che avvia in rosso l’ultima seduta della settimana. Il Dax di Francoforte cede lo 0,60%, il Ftse 100 di Londra lo 0,59% e il Cac 40 di Parigi lo 0,77%.Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei ha chiuso a -2,8%, dopo il tonfo ieri di Wall Street, con il Dow Jones a -3,98% e il Nasdaq a -5,97%.Piazza Affari, giù le bancheProsegue in profondo rosso la seduta a Piazza Affari, dove dopo i primi scambi il Ftse Mib perde l’1,54% a 36.498 punti. Pesano in particolare le banche: la peggiore Bper cede il 4,33%, Mps il 3,85%, Popolare di Sondrio il 3,73%, Banco Bpm il 3,61%, Mediobanca il 3,56%, Unicredit il 3,51% e Intesa Sanpaolo il 2,9%.

