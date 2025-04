Genovatoday.it - Spezia-Sampdoria gratis in tv, come vederla

Leggi su Genovatoday.it

sarà visibile gratuitamente su Dazn, in televisione e in streaming. Non è la prima volta che capita quest'anno, ai blucerchiati era già successo quest'anno, due volte contro il Palermo e poi anche contro Juve Stabia e Pisa. La partita si gioca allo stadio 'Picco' domenica 6.