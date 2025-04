Clan ed estorsioni Cassazione annulla ordinanza per due boss

Cassazione ha annullato ieri, per la seconda volta, l’ordinanza di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di Luigi Cacciapuoti e Domenico Ferrara, ritenuti ai vertici del Clan Ferrara Cacciapuoti.Gli ermellini hanno invece rigettato i ricorsi presentati da altri tre imputati: Giuseppe Ruocco, Francesco Ferrara e Giulio D’Altrui.A difendere i due boss è stato un collegio difensivo composto dagli avvocati Antonio Bruganti, Raffaele Chiummariello e Luigi Poziello.Ferrara e Cacciapuoti sono ritenuti dagli inquirenti i mandanti di una richiesta estorsiva da 50mila euro avanzata nei confronti dei venditori di un’abitazione e anche dell’imposizione di una ditta legata al Clan agli acquirenti intenzionati a ristrutturale l’immobile. Anteprima24.it - Clan ed estorsioni, Cassazione annulla ordinanza per due boss Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte dihato ieri, per la seconda volta, l’di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di Luigi Cacciapuoti e Domenico Ferrara, ritenuti ai vertici delFerrara Cacciapuoti.Gli ermellini hanno invece rigettato i ricorsi presentati da altri tre imputati: Giuseppe Ruocco, Francesco Ferrara e Giulio D’Altrui.A difendere i dueè stato un collegio difensivo composto dagli avvocati Antonio Bruganti, Raffaele Chiummariello e Luigi Poziello.Ferrara e Cacciapuoti sono ritenuti dagli inquirenti i mandanti di una richiesta estorsiva da 50mila euro avanzata nei confronti dei venditori di un’abitazione e anche dell’imposizione di una ditta legata alagli acquirenti intenzionati a ristrutturale l’immobile.

Clan ed estorsioni, Cassazione annulla ordinanza per due boss. Clan Ferrara-Cacciapuoti: estorsioni a Villaricca, la Cassazione annulla l'ordinanza per i due boss. Estorsioni e rapine, processo bis per la donna del clan Fragnoli-Pagliuca. ’Ndrangheta, “gaming” ed estorsioni nel Crotonese. Pene definitive per 3 esponenti dei clan. Clan Pagnozzi, la Corte di Cassazione dice no al ricorso: "il professore" resta al 41 bis. ‘Ndrangheta: Nemea e Rinascita Scott, 3 condanne in Cassazione per il clan Soriano e 5 annullamenti con rinvio. Ne parlano su altre fonti

Clan ed estorsioni, Cassazione annulla ordinanza per due boss - La Corte di Cassazione ha annullato ieri, per la seconda volta, l'ordinanza di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di Luigi Cacciapuoti e Domenico Ferrara, ritenuti ... (ansa.it)

Clan Ferrara-Cacciapuoti: estorsioni a Villaricca, la Cassazione annulla l'ordinanza per i due boss - Clan Ferrara-Cacciapuoti: la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio per un nuovo esame, l’ordinanza cautelare (per estorsione aggravata dal metodo mafioso) a carico di ... (msn.com)

Clan Mallardo, estorsione ad imprese edili: 4 richieste di condanna - Clan Mallardo, associazione mafiosa ed estorsioni. Il pm della Dda di Napoli Del Verme ha chiesto condanne, con il rito abbreviato, per quattro persone ritenute organiche alla fazione ... (msn.com)