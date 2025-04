Universalmovies.it - Dragon Trainer 2 | Il sequel del live-action confermato!

Leggi su Universalmovies.it

Il CinemaCon di Las Vegas è stata l’occasione giusta per annunciare che ilha già un.In occasione del panel alla famosa convention, infatti, ieri DreamWorks Animation e Universal Pictures hannoche2 (o in originale How To Train Your2) è già in produzione. L’annuncio è arrivato alla presenza sul palco di Las Vegas di Gerard Butler e Nico Parker, due degli attori impegnati nella nuova avventura fantasy. In aggiunta è stato diffuso un breve video che certifica l’uscita nelle sale per l’11 giugno 2027.Nel frattempo va ricordato cheè uno degli eventi cinematografici del 2025 con un’uscita nelle sale fissato per il 13 giugno 2025. Avete già visto il trailer ufficiale? Fatelo a questo nostro indirizzo.Cosa Sappiamo.