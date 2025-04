Dayitalianews.com - Oroscopo della settimana 7-13 aprile 2025: fortuna, amore e novità segno per segno

Ecco l’per ladal 7 al 13per:ArieteLe energie primaverili ti spingono in avanti come un vento impetuoso. È il momento ideale per rinnovare un progetto o chiarire situazioni in sospeso. In, sii diretto ma evita l’impazienza. ?Toroal top per te. Sul lavoro, le cose procedono a gonfie vele e laè dalla tua parte. Approfitta di questo periodo positivo per avanzare nelle tue ambizioni. ?GemelliLa tua mente acuta ti aiuterà a navigare attraverso eventuali conflitti. È un buon momento per risolvere malintesi e rafforzare le tue relazioni personali e professionali. ?Cancrofavorevole per nuove conoscenze. Lasciati guidare dalla curiosità e apriti a nuove esperienze, potrebbero portare a sviluppi interessanti sia in ambito personale che professionale.