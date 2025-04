L’Inps aggiorna i codici Ateco cosa cambia per i professionisti

L’Inps ha annunciato che si adatterà all’aggiornamento dei codici Ateco, quelli che identificano nelle statistiche le partite Iva e le aziende a seconda del settore in cui operano. La riforma si allinea alle nuove norme europee ed è entrata in vigore già a gennaio del 2025. Ora però anche l’Istituto per la previdenza sociale l’ha implementata.Diverse le novità per professionisti e partite Iva che utilizzano la gestione separata e quella speciale. cambiamenti profondi anche per le aziende, che dovranno fare attenzione alla loro posizione previdenziale.L’aggiornamento dei codici Ateco e L’InpsNella circolare numero 71, emessa il 31 marzo 2025, L’Inps ha annunciato una serie di novità derivate dall’aggiornamento dei codici Ateco. La nuova classificazione delle partite Iva si adatta alle linee guida della Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), il sistema europeo di individuazione delle attività economiche attraverso, appunto, un codice. Quifinanza.it - L’Inps aggiorna i codici Ateco, cosa cambia per i professionisti Leggi su Quifinanza.it ha annunciato che si adatterà all’mento dei, quelli che identificano nelle statistiche le partite Iva e le aziende a seconda del settore in cui operano. La riforma si allinea alle nuove norme europee ed è entrata in vigore già a gennaio del 2025. Ora però anche l’Istituto per la previdenza sociale l’ha implementata.Diverse le novità pere partite Iva che utilizzano la gestione separata e quella speciale.menti profondi anche per le aziende, che dovranno fare attenzione alla loro posizione previdenziale.L’mento deiNella circolare numero 71, emessa il 31 marzo 2025,ha annunciato una serie di novità derivate dall’mento dei. La nuova classificazione delle partite Iva si adatta alle linee guida della Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), il sistema europeo di individuazione delle attività economiche attraverso, appunto, un codice.

