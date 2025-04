Quotidiano.net - Strage di Brescia, Toffaloni condannato: "Mise lui la bomba". Aveva 16 anni

È stato lui. Per il Tribunale dei minori dia infilare lanel cestino dei rifiuti in piazza Loggia la mattina del 28 maggio 1974 fu l’ex ordinovista veronese Marco. Dopo quasi otto ore di camera di consiglio il collegio presieduto da Federico Allegri ha emesso una sentenza storica: condanna a 30, il massimo della pena applicabile dalla giustizia minorile, che non prevede l’ergastolo per i minorenni. Nemmeno se l’imputato, all’epoca sedicenne, adesso prossimo ai 68, ha cambiato nome – oggi all’anagrafe è Franco Maria Muller – e da decenni vive in Svizzera, a Landquart, nei Grigioni. In aulanon si è mai visto, neppure quando i giudicino chiesto l’accompagnamento coatto, disatteso dalle autorità elvetiche che non vedevano la ragione per cercare un cittadino libero, accusato di un reato per l’ordinamento svizzero già prescritto.