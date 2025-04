Da Forlì a Roma per la manifestazione nazionale del Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle sarà sabato a Roma per la manifestazione organizzata dai pentastellati "contro il folle progetto di riarmo europeo e contro le politiche del governo italiano bravo a fare proclami propagandistici ma incapace di dare le risposte che servono ai. Forlitoday.it - Da Forlì a Roma per la manifestazione nazionale del Movimento 5 Stelle Leggi su Forlitoday.it Anche una delegazione forlivese delsarà sabato aper laorganizzata dai pentastellati "contro il folle progetto di riarmo europeo e contro le politiche del governo italiano bravo a fare proclami propagandistici ma incapace di dare le risposte che servono ai.

Oggi a Roma la manifestazione "per l'Europa. Tante città, un'unica voce" - Nessun vessillo di partito, ma solo il blu stellato delle bandiere dell'Unione europea (insieme a quelle della pace e ucraine) a sventolare nel centro di Roma, in piazza del Popolo, dove domani sarà p ... (msn.com)

Roma, la manifestazione per l'Europa in piazza del Popolo - Roma, la manifestazione per l'Europa in piazza del ... Pucci interrompe improvvisamente lo spettacolo: cosa è successo a Forlì Come aumentare la massa muscolare dopo i 50 anni, secondo gli ... (msn.com)

Manifestazioni a Roma, sabato e domenica bus deviati in vari quartieri: il corteo al Pigneto e il ricordo delle Fosse Ardeatine - Un weekend di possibili disagi a causa di numerose iniziative, che modificheranno il corso dei mezzi pubblici. La manifestazione anti-Ztl con partenza da piazzale Ugo la Malfa ... (msn.com)