Samuel Sara e Aurora morti nell' esplosione della fabbrica abusiva | due arresti

arresti per l'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio abusiva di Ercolano (Napoli) nel novembre dello scorso anno. nella mattina di oggi, venerdì 4 aprile, i carabinieri hanno eseguito l'arresto di due persone, una residente a Napoli e l'altra a San Giuseppe.

