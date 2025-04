Mel Gibson | ripristinato il suo porto d' armi dopo il licenziamento dell' ufficiale giudiziario contrario

porto d'armi da un ufficiale giudiziario che in seguito è stato licenziato Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di non ripristinare il diritto al possesso di armi da fuoco di Mel Gibson in seguito a una condanna per violenza domestica del 2011. Secondo il New York Times, il vincitore di 2 premi Oscar è tra le 10 persone a cui sarà ripristinato il porto d'armi, i cui nomi saranno presto pubblicati nel registro federale, nonostante la legge federale impedisca alla maggior parte dei condannati per violenza domestica di possedere un'arma da fuoco. La vittoria di Gibson arriva dopo che Elizabeth G. Oyer, un avvocato di . Movieplayer.it - Mel Gibson: ripristinato il suo porto d'armi dopo il licenziamento dell'ufficiale giudiziario contrario Leggi su Movieplayer.it L'attore si era visto rifiutare il rinnovo deld'da unche in seguito è stato licenziato Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di non ripristinare il diritto al possesso dida fuoco di Melin seguito a una condanna per violenza domestica del 2011. Secondo il New York Times, il vincitore di 2 premi Oscar è tra le 10 persone a cui saràild', i cui nomi saranno presto pubblicati nel registro federale, nonostante la legge federale impedisca alla maggior parte dei condannati per violenza domestica di possedere un'arma da fuoco. La vittoria diarrivache Elizabeth G. Oyer, un avvocato di .

