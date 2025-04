In gara i lavori da 10 milioni per completare il recupero dell’ex Roosevelt | Sarà un polo scientifico di alto livello

È partito l'iter che porterà all'aggiudicazione dei lavori per completare il recupero del complesso dell'ex istituto Roosevelt, all'Addaura. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico della Regione, infatti, ha pubblicato il bando per il secondo stralcio dell'intervento che ha un importo.

