Ballando con le Stelle compie 20 anni In arrivo puntate speciali | torna Wanda Nara

Golssip.it - Ballando con le Stelle compie 20 anni. In arrivo puntate speciali: torna Wanda Nara Leggi su Golssip.it Insieme ad altri ex concorrenti allo spin-off del programma di Rai1 parteciperanno, come annunciato da Milly Carlucci, anche Bianca Guaccero e Federica Pellegrini

