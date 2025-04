Meteo due giornate di sole poi brusco calo delle temperature con il ritorno a un clima invernale

Ancora due giornate, quella di venerdì 4 e sabato 5 aprile, dove l'alta pressione la farà da padrona con tempo asciutto e clima mite. Questa situazione però non durerà molto poiché nel corso di domenica 6 è atteso l'arrivo di un fronte freddo che porterà un brusco calo delle temperature.

