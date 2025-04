Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus Cesena. Via al progetto educativo

Servono vittorie dentro e fuori dal campo. Partendo dal parquet, laè reduce dalla larga vittoria contro la Magik Rosa Parma, liquidata lo scorso fine settimana con un 77-42 che dice già tutto dell’andamento di un match nel quale leti sono partite da subito col piede sull’acceleratore costruendo un margine progressivamente incrementato fino all’ultimo parziale nel quale hanno lasciato soltanto tre punti alle emiliane. La squadra allenata da Mara Fullin, già matematicamente salva e fuori dalla zona playoff, sta cercando di condurre in porto nel modo migliore possibile una stagione quanto mai burrascosa, caratterizzata, oltre che dalle dimissioni di coach Luca Chiadini, anche da un episodio di razzismo che aveva coinvolto la mamma di un’atleta della formazione under 19 che durante il derby in trasferta a Rimini, aveva denigrato un’avversaria.