L’acqua tornerà in anticipo il sindaco Mastella | Fatto importante per le attività economiche

Tempo di lettura: < 1 minuto"A seguito di interlocuzioni con la Regione Campania e con la Gesesa, avviso che l'erogazione idrica in Città sarà ripristinata con anticipo rispetto a quanto ipotizzato. I lavori da parte della Regione Campania sono terminati e la condotta del Biferno è in fase di completo riempimento. Gesesa già nel corso della mattinata avvierà le manovre di riapertura delle condotte cittadine", lo annuncia in una nota il sindaco Clemente Mastella. "Pertanto, entro ora di pranzo/primo pomeriggio L'acqua dovrebbe regolarmente ritornare in ogni parte di Benevento, salvo eventuali piccole eccezioni che potranno essere dovute a fisiologici problemi, i quali saranno certamente affrontati in modo celere e risolutivo da Gesesa". "L'anticipo è di fondamentale importanza certamente per le famiglie e in particolare per le attività economiche della città che potranno affrontare, in questo modo, con maggiore serenità il fine settimana.

