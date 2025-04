Ilrestodelcarlino.it - «Estate a Riccione senza Radio Deejay»

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 aprile 2025 – «Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’non sarà a. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato». Così lo stesso Linus ha annunciato ieri sera sui social il clamoroso divorzio tra la. Un sodalizio che andava avanti da quasi 40 anni. Delle frizioni e delle tensioni tra l’emittente e l'amministrazione comunale avevamo scritto più volte, ma in pochi probabilmente si immaginavano questo epilogo. Niente concerti, niente dirette da. Che per Linus significa casa: la moglie Carlotta Medas èse doc. Dopo l’annuncio di Linus, è attesa in questa ore la versione del Comune di. Ed è probabile che lo stesso direttore ditorni sull’argomento.