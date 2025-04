Quotidiano.net - Famiglia Rana e Marras. Il matrimonio perfetto di sapori unici e design

C’è chi al settimo anno si lascia rompendo più di un piatto, c’è chi invece al settimo anno rinnova le promesse di felicità e gusto, rigorosamente in cucina! Arrivati alla settima golosa edizione, si rafforza sempre più il sodalizio creativo tra le Famiglie, continuando a incantare gli ospiti grazie a uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Fuori Salone milanese. Un incontro tra moda e, dove il genio visionario di Antoniosi intreccia con l’eccellenza culinaria dello chef Francesco Sodano del Ristorante(1 Stella Guida Michelin) di Verona. Lo spazio diventa un universo onirico e avvolgente per regalare indimenticabili emozioni, grazie alla reciproca contaminazione di espressioni artistiche: cucina, moda e. Nella magica cornice dello showroom Nonostante, dove la creatività si incontra e si manifesta in tutte le sue forme, dal 7 al 13 aprile torna a sorprendere il Temporary Bistrot & Restaurantguidato dallo chef Francesco Sodano, per offrire ai suoi ospiti esperienze gastronomiche indimenticabili, trasformando ogni pausa in un momento di puro piacere per il palato e l’anima.