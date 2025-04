Sport.quotidiano.net - Lo sfogo a sorpresa di Salerno : "La situazione stadio è una follia"

Un fiume in piena il presidente Carmelo, che alla presentazione di Dionigi ha esternato su tanti temi. Presidente, per la prima volta avete cambiato allenatore in corsa. "Quando succede è perché le cose non vanno. Ringrazio Viali, in questi casi le colpe sono di tutti, in primis della società che decide, poi squadra, mister, direttore sportivo". Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? "A Cosenza s’è rotto qualcosa, prestazione imperdonabile. Abbiamo deciso di non cambiare subito perché pochi giorni prima a Catanzaro avevamo fatto bene; con la Samp solo un’ora, col Sassuolo un tracollo". Ed ecco Davide Dionigi. "Felicissimi di lui: almeno tre volte è stato vicino a questa panchina. Porta energia positiva, vogliamo che il suo sia un percorso lungo: le società crescono solo se c’è continuità".