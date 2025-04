Quotidiano.net - Ballottaggi, blitz del centrodestra: "Sindaco con il 40 per cento"

Un emendamento antiper le elezioni delnei Comuni con più di 15mila abitanti, purché abbia avuto il 40% dei voti, è stato presentato dalla maggioranza al Senato e sottoscritto dai capigruppo del. Si tratta di una proposta di modifica al decreto elezioni, ora al vaglio della commissione Affari costituzionali, e che disciplina il voto delle prossime amministrative di maggio. Si inalbera la segretaria del Pd Elly Schlein: "Se l’emendamento non verrà ritirato useremo tutti gli strumenti parlamentari possibili per opporci". Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato: "Inaccettabile che una minoranza possa diventare maggioranza, è una provocazione, una dichiarazione di guerra verso le opposizioni". Replica il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli: "La sinistra non perde occasione per smentirsi.