Ho visto Federica uscita dalla sala operatoria è una tegola tremenda | la disperazione della madre di Brignone

Una ““. Non può nascondere la sua tristezza Maria Rosa Quario,di, dopo il terribile infortunio subito da sua figlia. La campionessa dello sci azzurro è stata operata nella serata di giovedì alla clinica La Madonnina di Milano per la riduzione e sintesifrattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale etesta del peronegamba sinistra. “l’ho vista ieri sera all’, era tardi. Era un pò dolorante, tanto tanto dispiaciuta, perché non ci voleva veramente in un momento così bello per lei dopo tutti i successi di questa stagione”. ha detto Quario in una intervista a Tg1 Mattina, ricordando la straordinaria vittoriaCoppa del Mondo generale in questa stagione, oltre alle Coppe di discesa e gigante, senza dimenticare l’oro mondiale a Saalbach.