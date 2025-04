Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Donati: «Inter, un Calhanoglu a 360°. Bayern Monaco? 50-50! Parma…»

Giulio, calciatore italiano che ha militato anche all’, ha rilasciato un’vista-News. La lotta su tre fronti dei nerazzurri, l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan conprotagonista e il mercato sono stati i temi trattati. I prossimi rivali saranno Parma e, come giudica la prestazione dell’nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan? Un commento sulla partita di?Penso che il pareggio sia il risultato giusto, avrebbero potuto vincere entrambi. Rimarrà tutto aperto in vista della sfida di ritorno: sono i singoli episodi che, in partite equilibrate, potranno fare la differenza. Per quanto riguarda, il turco si dimostra ancora un uomo importante per l’sia come personalità sia per le sue qualità.