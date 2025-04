Potenza camion si ribalta in autostrada | un morto

autostradale Sicignano-Potenza, al km 43+350 in direzione Sicignano: una persona è morta nel ribaltamento di un camion. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Vigili del Fuoco, il 118, il gruppo di Pronto Intervento ANAS e Personale ANAS. La carreggiata è chiusa al km 45+800 (svincolo di Potenza Ovest) in direzione Sicignano con deviazione del traffico su ex SS94. Lapresse.it - Potenza, camion si ribalta in autostrada: un morto Leggi su Lapresse.it Incidente mortale poco prima dell’alba sul raccordole Sicignano-, al km 43+350 in direzione Sicignano: una persona è morta nelmento di un. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Vigili del Fuoco, il 118, il gruppo di Pronto Intervento ANAS e Personale ANAS. La carreggiata è chiusa al km 45+800 (svincolo diOvest) in direzione Sicignano con deviazione del traffico su ex SS94.

Potenza, camion si ribalta in autostrada: un morto - LaPresse. Potenza, camion si ribalta sulla Basentana: morto il conducente 36enne. Potenza, si ribalta camion di frutta e verdura: morto il conducente. Si ribalta un camion sulla Basentana. Morto l'autista, un 36enne campano. Camion carico di frutta e verdura si ribalta sulla Basentana: perde la vita l'autista, un 36enne della provincia di Napoli. Camion si ribalta, perde la vita un 36enne in un incidente stradale sulla S.S. Basentana nei pressi dell’uscita per Brindisi di Montagna(Pz). Ne parlano su altre fonti

Potenza, camion si ribalta in autostrada: un morto - Incidente mortale poco prima dell’alba sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, al km 43+350 in direzione Sicignano: una persona è morta nel ribaltamento di un camion. Sul posto sono intervenuti l ... (msn.com)

Incidente mortale sul Raccordo Sicignano-Potenza: camionista perde la vita - Un camionista ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Il sinistro è avvenuto all’alba tra le uscite di Potenza Ovest e Tito Scalo ... (trmtv.it)

Camion finisce fuori strada: autotrasportatore muore sul raccordo Potenza-Sicignano - POTENZA - Un uomo, che era alla guida di un camion, finito - per cause in fase di accertamento - fuori strada, è morto la notte scorsa sul Raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, a ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)