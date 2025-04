Oasport.it - F1, Yuki Tsunoda: “Buon inizio ma c’è ancora tanto lavoro da fare”

Si è da poco conclusa la seconda manche di prove libere di questo weekend, andate in scena sul circuito di Suzuka, in Giappone. Al termine della sessione, contraddistinta da ben quattro bandiere rosse, la McLaren ha confermato di essere la vettura più competitiva facendo segnare con Oscar Piastri il miglior tempo con il crono di 1.28.114. Subito dietro Lando Norris, primo nelle FP1.Mattinata positiva per la Ferrari che ha fatto dei passi in avanti rispetto al Gran Premio della Cina. I due piloti hanno concluso in top 5 la prima prova libera e, nella FP2, Lewis Hamilton ha ottenuto unaa quarta posizione, alle spalle di Hadjar. Più indietro invece Leclerc che ha chiuso in settima posizione con il tempo di 1.28.586.La giornata di oggi ha visto l’esordio sul sedile della Red Bull diche ha sostituito un deludente Liam Lawson.