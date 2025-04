Mason Greenwood e l’Italia | Napoli e Milan ancora su di lui

Mason Greenwood torna a circolare con insistenza nel panorama calcistico italiano, in particolare nei radar di Napoli e Milan. Dopo essere stato a lungo accostato alla Serie A, l’esterno inglese potrebbe finalmente approdare in Italia nella prossima stagione. Attualmente al Marsiglia, il classe 2001 è oggetto di valutazioni da parte di alcuni .L'articolo Mason Greenwood e l’Italia: Napoli e Milan ancora su di lui Leggi su Dailynews24.it Il nome ditorna a circolare con insistenza nel panorama calcistico italiano, in particolare nei radar di. Dopo essere stato a lungo accostato alla Serie A, l’esterno inglese potrebbe finalmente approdare in Italia nella prossima stagione. Attualmente al Marsiglia, il classe 2001 è oggetto di valutazioni da parte di alcuni .L'articolosu di lui

Qualità e duttilità: perché Juventus, Napoli e Lazio vogliono Greenwood. Greenwood tra Napoli e Marsiglia: la situazione. La Lazio si allontana. Le cose da sapere sul caso Greenwood. Greenwood-Marsiglia, Romano svela: "Prenotate le visite mediche, ecco quanto incasserà il Manchester United". Calciomercato Napoli: si riapre la pista Greenwood, ma il reparto avanzato va sfoltito. Calciomercato, Napoli chiede informazioni su Greenwood al Manchester United. Ne parlano su altre fonti

Mason Greenwood e l’Italia: Napoli e Milan ancora su di lui - Il nome di Mason Greenwood torna a circolare con insistenza nel panorama calcistico italiano, in particolare nei radar di Napoli e Milan. Dopo essere ... (dailynews24.it)

Greenwood-Napoli: perché saltò tutto! Manna non molla, il Milan ci ripensa - L'approdo di Mason Greenwood in Serie A potrebbe essere stato soltanto rimandato. Come appreso in esclusiva da AreaNapoli.it, intermediari stanno sondando il suo entourage per fare da tramite con soci ... (msn.com)

Greenwood, la decisione dell’OM sul suo futuro: l’inglese ad un bivio e due big lo osservano - Marsiglia, il futuro di Mason Greenwood: o ricuce con De Zerbi o in estate sarà addio: fissato il prezzo e le squadre interessate non mancano Il futuro di Greenwood all’Olympique Marsiglia è più incer ... (calcionews24.com)