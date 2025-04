Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena Prestes riceve il Tapiro d’Oro: "ecco chi mi stava veramente antipatico in Casa"

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la finale delha ricevuto ild'Oro e si è confessata su vittoria mancata, amori e rivalità nella Casa:le sue parole a Striscia la Notizia. Ilsi è concluso lunedì scorso, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé nei programmi Mediaset. In attesa delle consuete interviste a Verissimo, ieri sera Striscia la Notizia ha consegnato ild'Oro a, seconda classificata della diciottesima edizione del reality, vinto da Jessica Morlacchi. L'incontro con Striscia e la reazione diL'inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha raggiunto la modella brasiliana mentre si trovava in compagnia di Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui ha iniziato una relazione all'interno della Casa più spiata d'Italia.